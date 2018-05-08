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вторник, 08 мая 2018 12:53

Украинские президенты обратились к гражданам относительно единой церкви

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Украинские президенты обратились к гражданам относительно единой церкви
Президенты призвали объединиться вокруг создания единой церкви. Фото: korrespondent.net

Президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддерживают создание в Украине единой автокефальной православной церкви.

Об этом руководители государства сообщили на брифинге 8 мая.

"Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской матерью-церковью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства народа, развития религиозной свободы в Украине, будет способствовать плодотворному межконфессиональному диалогу в нашей стране. Убеждены, что единство украинского народа, большой силой укрепления которого будет автокефальная православная поместная церковь, станет непреодолимой духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины.

Поэтому мы поддерживаем усилия президента Петра Порошенко в этих важнейших для Украины вопросах и обращаемся ко всем гражданам, ответственным политикам и общественным деятелям объединиться вокруг этой великой цели и совместно активно работать для создания автокефальной православной церкви Украины", - зачитал обращение Кравчук.

Он отметил, что с коллегами используют все свои влияние и опыт, чтобы помочь в создании единой церкви.

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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. При рассмотрении этого вопроса бывшие "регионалы" впервые после Революции достоинства заблокировали трибуну.

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