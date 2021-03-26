Украинские лучше российских: огласили рейтинг спецслужб

Украинские спецслужбы лучше российских - расследователь. Фото: Украинская правда

Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ из семи спецслужб мира.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских - частично из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаху или по ПВК Вагнера", - написал об этом в Twitter.

Вот список от Грозева:

1. Израиль

2. Китай

3. Нидерланды

4. Великобритания

5. США

6. Украины

7. Россия

По-прежнему он не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.

"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", - резюмировал он.

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СБУ обнародовала дополнительные доказательства незаконной поставки военных товаров из РФ. По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы является бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".