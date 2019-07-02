Украинская делегация в ПАСЕ хочет консультаций с Зеленским

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским для координации дальнейшей работы Украины в ПАСЕ.
Об этом с трибуны парламента заявил член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.
"Парламентская ассамблея вернула в зал российскую делегацию... Это произошло благодаря тому, что Украина не была представлена на заседании комитетов министров Совета Европы господином министром по непонятным нам причинам. Это произошло потому, что Климкин проигнорировал все приглашения нашей делегации и не встречался с нами. Это произошло потому, что президент Зеленский откровенно проигнорировал просьбу о встрече с нашей делегацией и не встретился после того, как мы вернулись. Это произошло потому, что есть раскоординация в действиях правительства, парламента и президента...
Наши партнеры, которые вместе с нами вышли из последней сессии, ждут от президента Зеленского, политсила которого лидирует на выборах, официального публичного заявления о том, что будущий курс делегации Украины в ПАСЕ будет неизменным. Тогда они готовы поддерживать нас и в дальнейшем, объединяться с нами в разработке формата сотрудничества с Парламентской ассамблеей.
Кроме того, необходимо, чтобы украинская делегация провела консультации вместе с президентом, с представителями Министерства иностранных дел и парламентом. После того выработать общий формат сотрудничества с ПАСЕ", - сказал Береза.
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26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. В связи с этим делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули зал заседаний. К ним присоединилась Швеция.
На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально с помощью голосов крымчан.
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