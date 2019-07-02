Украинская делегация в ПАСЕ хочет консультаций с Зеленским

Демарш Украины в ПАСЕ поддержали 7 стран. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским для координации дальнейшей работы Украины в ПАСЕ.

Об этом с трибуны парламента заявил член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

"Парламентская ассамблея вернула в зал российскую делегацию... Это произошло благодаря тому, что Украина не была представлена ​​на заседании комитетов министров Совета Европы господином министром по непонятным нам причинам. Это произошло потому, что Климкин проигнорировал все приглашения нашей делегации и не встречался с нами. Это произошло потому, что президент Зеленский откровенно проигнорировал просьбу о встрече с нашей делегацией и не встретился после того, как мы вернулись. Это произошло потому, что есть раскоординация в действиях правительства, парламента и президента...

Наши партнеры, которые вместе с нами вышли из последней сессии, ждут от президента Зеленского, политсила которого лидирует на выборах, официального публичного заявления о том, что будущий курс делегации Украины в ПАСЕ будет неизменным. Тогда они готовы поддерживать нас и в дальнейшем, объединяться с нами в разработке формата сотрудничества с Парламентской ассамблеей.

Кроме того, необходимо, чтобы украинская делегация провела консультации вместе с президентом, с представителями Министерства иностранных дел и парламентом. После того выработать общий формат сотрудничества с ПАСЕ", - сказал Береза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД готовит жесткий ответ на "измену", которую Европа проводит в ПАСЕ - Климкин

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. В связи с этим делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули зал заседаний. К ним присоединилась Швеция. На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально с помощью голосов крымчан.