Украинская делегация в ООН "забросала" Россию обвинениями

С обвинительным заявлением Украина выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН

Украинская делегация в ООН обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Поводом стали самовольные действия РФ в Азовском море, которые блокируют морское сообщение.

"Целью России после временной оккупации Крыма является установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов", - заявила украинская сторона, пишет Укринформ.

Представители Украины отметили, что действия России являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

"Такие грубые действия должны пресекаться как незаконные, в том числе в рамках Конвенции", - подытожили в украинском миссии.

Украина призвала государства-члены ООН принять срочные шаги для прекращения агрессии и предотвращения опасности, которую создает российская сторона в этом регионе.

С обвинительным заявлением Украины выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН в понедельник.

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Шестой комитет Генассамблеи ООН является основным форумом для рассмотрения правовых вопросов. Все государства-члены уполномоченные быть представленными в Комитете.