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четверг, 17 декабря 2020 20:40

Украинская делегация примет участие в сессии ПАСЕ

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Украинская делегация примет участие в сессии ПАСЕ
За участие Украины в январской сессии ПАСЕ выступили представители всех фракций. Фото: Reuters

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы примет участие в январской сессии.

Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", - отметила она.

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Ясько добавила, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате. Так, делегации, которые могут / хотят работать, едут в Страсбург, другие делегации примут участие онлайн.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 18 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект подан Владимиром Зеленским как неотложный о деятельности Верховного Суда. Речь идет о проекте Закона №3711 о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

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