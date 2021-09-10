Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО

Сегодня армия может выполнить любую задачу, заявил секретарь СНБО. Фото: @rnbou

Украинская армия может освободить оккупированный Россией Донецк и Луганск, если получит такую команду. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Право на власть".

"Наша армия может выполнить любую задачу. То, что наши ребята делали в Афганистане, ни одна страна мира не смогла выполнить (эвакуацию людей к самолетам. - Gazeta.ua). Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать. Но что делать с теми сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет отвечать?", - сказал секретарь СНБО.

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"Мы сегодня на заседании СНБО приняли ракетную программу развития наших Вооруженных сил. И сразу начинается осквернение ВСУ. Друзья, мы справимся", - заявил Данилов.

Летом в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли самые масштабные учения Sea Breeze. В учениях приняли участие 32 страны.