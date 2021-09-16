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четверг, 16 сентября 2021 05:20

Украине предлагают расширить дипломатический формат для сопротивления России

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Украине предлагают расширить дипломатический формат для сопротивления России
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предлагает новый формат переговоров. Фото: УНН

Украине стоит начать формат консультаций с послами стран CE8 - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Румынии.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий во время первого Украинского центрально форума, который состоялся в Киеве, сообщает Укринформ.

"Есть формат послов G7, и это очень хорошо. Они очень много делают для реформ в Украине. А можно подумать и о дипломатическом формате в Киеве CE8 - послы стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии", - сказал он.

К формату также могла бы присоединиться Австрия.

Ситуация в последнее время меняется не в лучшую сторону, считает польский дипломат.

"Я имею в виду саммит президентов США и России в Женеве, американо-немецкий заявление о Nord Stream 2, завершение его строительства, а также то, что произошло в Афганистане, и то, что происходит в Беларуси".

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"С нашей точки зрения, эта плохая динамика должна нас консолидировать, регион должен цементироваться, сплотиться ... Страны нашего региона являются жертвами этой плохой динамики, и мы совместно должны найти ответ на эти вызовы и угрозы", - заявил Цихоцкий.

"Мы совместно ожидаем реальных гарантий транзита газа через Украину. Мы все понимаем, что Nord Stream 2 создает дефицит в сфере безопасности ... но также заставляет нас к политической консолидации", - заявил польский посол.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что есть много государств, с которыми мы можем создавать дипломатические комбинации, которые будут укреплять безопасность Украины.

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