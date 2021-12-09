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четверг, 09 декабря 2021 13:42

Украине нужно самое современное оружие, чтобы не дать России даже надежды атаковать нас – Порошенко

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Украина должна иметь оружие для защиты своей территории. Это покажет Путину, какую он заплатит цену, если продолжит свои безумные планы. Международные партнеры также не должны позволить Кремлю применить еще один инструмент гибридной агрессии – "Северный поток-2". Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".

Петр Порошенко особо отметил важность предоставления Украине оборонного летального оружия. "Это можно сделать по образцу программы ленд-лиз времен Второй мировой войны. Также считаю, что, безусловно, необходимо было бы предоставить нам то оружие и системы, которые предусматривались в Афганистане, с тем, чтобы не дать Путину какие-либо надежды атаковать Украину", – считает Петр Порошенко.

"Безусловно, нам нужны зенитные системы, средства радиоэлектронной борьбы, системы защищенной связи, боевые дроны и многое другое, чтобы Путин осознал цену безумного решения", – сказал он.

По его словам, следующим шагом должна быть остановка путинского газового проекта "Северный поток-2".

"И не после, а сейчас. Потому что если кто-то считает, что санкции против "Северного потока-2" будут эффективны после того, как он будет сертифицирован и введен в эксплуатацию, то это точно неправда. "Северный поток-2" станет приглашением России к еще большей агрессии. Это должны понимать все. Потому что, когда будет действовать "Северный поток-2", Путин будет атаковать существующую газотранспортную систему. Следовательно, мы не должны позволить Путину через "Северный поток-2" подвергнуть эрозии европейскую солидарность, взорвать европейское единство, как и не позволить Путину выиграть это сражение", – сказал Петр Порошенко.

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09
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