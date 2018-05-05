"Украине нужно быть более радикальной по РФ" - российский оппозиционер

Украине нужно разорвать экономическое сотрудничество с Россией. Так считает Константин Боровой, российский оппозиционер. Фото: Вслух

Украине нужно прекратить экономическое сотрудничество с Россией, быть более радикальной. Потому что РФ - военный преступник. С такими не надо иметь никаких дел. Так считает российский оппозиционер Константин Боровой.

"Хорошо, что Украина снова ввела санкции. Это говорит о сотрудничестве с мировым сообществом, которое не принимает нынешней политики Кремля. И я бы даже сильнее сказал: не принимает в качестве политики военные преступления, преступления против человечности, совершенные Кремлем", - рассказал Боровой "Апострофу".



"Есть определенные вопросы к Совету национальной безопасности и обороны, связанные с продолжением сотрудничества Украины с Кремлем. Я имею в виду экономическое сотрудничество Украины с Россией. Украина призывает к продолжению санкций, я слышал о призывах к эмбарго. Но сама не идет на такие шаги - по экономическим соображениям. Мне кажется, это ошибка. Позиция СНБО могла бы быть твердой, радикальной".

"Речь идет о военных преступлениях. И, по сути, Украина продолжает экономические и политические отношения с режимом военных преступников. Я думаю, Украина могла бы в этом смысле показать пример той же Германии, что с военными преступниками не надо иметь дело. Это, возможно, нанесет определенного экономического ущерба Украине, но политически она от этого выиграет".

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2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против России, в частности против олигархов, близких к Владимиру Путину. Ограничения касаются физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины и содержание в РФ украинских политических заключенных, а также тех, которые попали под санкции США и ЕС