Украине нужна мощная законодательная база для развертывания процессов устойчивого развития - Тарута

Украине необходимо на государственном уровне определить базовые принципы устойчивого развития страны хотя бы на среднесрочный период до 2030 года. Cформировать национальную системную среду устойчивого развития в регионах, а также внедрить принципы социально-экологически экономической сбалансированности в политику государства.

Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута во время слушаний "Внедрение Концепции устойчивого развития Украины до 2030 года", состоявшихся 12 декабря в Комитете ВР по вопросам экономического развития.

12 декабря в Комитете ВР по вопросам экономического развития прошли слушания "Внедрение Концепции устойчивого развития Украины до 2030 года"

"Украинской экономике противопоказаны популистские, необоснованные решения власти, продиктованные модой, неосведомленностью, или - что хуже всего, недобросовестными намерениями чиновников и руководителей. Чтобы избежать этих рисков, Украине нужна мощная законодательная база для развертывания процессов устойчивого развития", - отметил на слушаниях Сергей Тарута.

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В обсуждении тезисов Концепции устойчивого развития Украины до 2030 года приняли участие народные депутаты, представители правительства, ученые.

12 декабря в Комитете ВР по вопросам экономического развития прошли слушания "Внедрение Концепции устойчивого развития Украины до 2030 года"

Участники слушаний предоставили конструктивные замечания и предложения по совершенствованию концепции, которая должна стать консолидированным рамочным документом, определяющим базовые принципы устойчивого развития Украины.

По мнению Сергея Таруты, реализация положений Концепции обеспечит системность принятия нормативно-правовых документов, прекратит законодательный спам в этой области и определит предсказуемость экономической политики.

12 декабря в Комитете ВР по вопросам экономического развития прошли слушания "Внедрение Концепции устойчивого развития Украины до 2030 года"

"Надеюсь, вскоре мы анонсируем следующий этап этой важной работы - парламентские слушания, по результатам которых будет принят Закон Украины "Об основах устойчивого развития Украины". Считаю создание такого основательного закона моим собственным политическим обязательством перед народом Украины", - резюмировал Сергей Тарута.

Украина имеет колоссальный промышленный потенциал. И может осуществить стремительный рывок вперед. Для этого нужна консолидация общества, бизнеса и власти, считает Сергей Тарута.