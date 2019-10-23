Украинцы за рубежом должны быть представлены в Раде - депутат

"После Майдана созданы многочисленные общины украинцев. Президент Зеленский призвал украинцев возвращаться в Украину. Для этого надо иметь c ними диалог". ФОТО: Сергей Старостенко/Gazeta.ua

Украинцы, которые находятся за рубежом, должны иметь свое представительство в украинском парламенте.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал Святослав Юраш, депутат "Слуги народа", основатель межфракционного объединения "Украинцы в мире", председатель подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом.

"Наша диаспора по всему миру желает взаимодействовать с Украиной. А путей для этого нет. У нас есть "Паспорт иностранного украинца". Это зеленая книжечка со странной процедурой ее получения".

"Надо создать механизмы для украинцев, которые готовы держать с Украиной связь, чтобы они могли и дом покупать, и налоги платить. Для этого нужно изменить процедуру. Речь не только о голосовании. А и о представительстве в парламенте. У нас до десяти миллионов граждан за рубежом. Кто-то в Раде должен представлять их интересы", - сказал депутат.

"После Майдана созданы многочисленные общины украинцев. Президент Зеленский призвал украинцев возвращаться в Украину. Для этого надо иметь c ними диалог".

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По мнению Юраша, украинской общине в России стоит дать аргументы - "что оттуда надо бежать".

"И создать механизм, чтобы они видели перспективу здесь (в Украине - Gazeta.ua)".

Полное интервью с депутатом "Слуги народа" Святославом Юрашом читайте 23 октября на сайте Gazeta.ua

Святослав Юраш стал самым молодым депутатом в истории Верховной Рады - ему 23 года. Прошел 27 номером в списке "Слуги народа". В парламенте является председателем подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом.