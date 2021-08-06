Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог

Игорь Попов: "Реинтеграция на условиях России неприемлема по крайней мере для половины общества. Значительная часть готова протестовать". Фото: Тарас Подолян

Реинтеграция оккупированных территорий на условиях России неприемлема. Если парламент поддержит выполнение Минских соглашений – это выльется в протесты по всей стране.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Игорь Попов.

Досрочные парламентские выборы будут единственным выходом в случае внутриполитического кризиса, считает он.

"Скажем, действующий парламент проголосует за политическую часть Минских соглашений и разъяренные украинцы его вынесут. Такое может произойти. Очевидно, что именно этот парламент мог проголосовать за рынок земли. И именно он, возможно, проголосует за Минские соглашения. Реинтеграция на условиях России неприемлема по крайней мере для половины общества. Значительная часть готова протестовать".

Политолог считает, что держать нынешнюю ситуацию уже нельзя – она взрывоопасна. Надо предлагать другие варианты.

"Приднестровский вариант – лучший из худших. Местные политики заявляют, что никогда не признают друг друга. Но торгуют, реинтегрируются, у жителей Приднестровья по несколько паспортов. Вероятность возобновления горячей фазы войны мизерная – там 20 лет не было военных действий. Другой вариант – карабахский. Стороны смотрят друг на друга через прицел и ждут повода для новой войны", – говорит он.

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Украина отказали в Плане действий по членству в НАТО, России позволили достроить "Северный поток-2". Однако, по мнению Попова, у Украины еще есть шанс на дипломатическом поле.

"Зеленский порой ставит в неудобное положение дипломатов и партнеров прямыми вопросами. Именно он сказал Западу: дайте список того, что нужно сделать для вступления в НАТО. Запад рассказывал об открытой двери, а у нас это интерпретировали, что нам завтра дадут членство".

Если Зеленский преодолеет ложь в диалоге с Западом, следующий шаг будет переходом к реальным отношениям с поиском выгоды для Украины, отмечает Попов.

"Зеленский может говорить о реструктуризации кредитов. Других пугало страшное слово "дефолт". Но мы в этом году отдадим 400 миллиардов гривен, а еще должны воевать с Россией и бороться с коронавирусом. У нас нет денег. Поэтому надо поднимать эти циничные вопросы", – отмечает он.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров. По его словам, в нем можно было бы обсуждать не только вопросы по урегулированию российской агрессии в Донбассе и возвращению оккупированного Крыма, но и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".