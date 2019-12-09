Украинцы стремятся к состоятельности больше, чем к демократии — социологи

Украинцы в областных центрах определяют состоятельность высшей ценностью, чем демократию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В среднем процент тех, кто между демократией и зажиточностью выбрал богатство, - 47%. Демократию - 38%.

В западных областях было больше людей, которые выбирали демократию, в восточных - обеспеченность. В частности, 58% опрошенных в Тернополе выбрали демократию, 63% опрошенных в Мариуполе - обеспеченность.

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Социологи в сентябре-октябре 2019 года опросили 19200 граждан, проживающих в 24 областных центрах. Погрешность не превышает 3,5%.