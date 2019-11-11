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понедельник, 11 ноября 2019 17:28

Украинцы станут батраками олигархов - Тягнибок об открытом рынке земли

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  Узаконивание торговли землей сельскохозяйственного назначения превратит Украину в сырьевую колонию
Узаконивание торговли землей сельскохозяйственного назначения превратит Украину в сырьевую колонию

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок обратился к лидерам парламентских фракций "Голоса" Святославу Вакарчуку и "Европейской солидарности" Петру Порошенко не поддерживать законопроект об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

В обращении он отметил, что комитет по вопросам аграрной и земельной политики нарушил регламент, одобрив представленный премьер-министром Алексеем Гончаруком законопроект о рынке земли.

И предупредил, что законопроект создает угрозы продажи украинской земли иностранцам.

"Согласно Конституции Украины, украинская земля является основным национальным богатством украинского народа, которая находится под особой охраной государства. В предложенном же законопроекте фактически речь идет о нивелировании конституционного статуса украинской земли до уровня обычного товара, который может купить каждый, кто заплатит большие деньги.

Узаконивание торговли землей сельскохозяйственного назначения - прямая угроза для ее отчуждения в пользу олигархического или иностранного капитала и превращение Украины в сырьевую колонию, в которой украинцы окажутся в статусе батраков "на нашей не своей земле", а государство потеряет влияние на внутренний продовольственный рынок.

Учитывая, что 12 ноября 2019 года фракция "Слуги народа" внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект о распродаже земли сельскохозяйственного назначения, обращаюсь к вашим политическим силам не словом, а действием продемонстрировать, с кем вы - с олигархами, которые хотят захватить украинскую землю, или с украинским народом, который в подавляющем большинстве (73%) против распродажи украинской земли, и не поддерживать губительный законопроект, который фактически открывает путь к распродаже украинской земли", - отметил Тягнибок.

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Если в Украине откроют рынок земли, 1 га будет стоить около $2 тыс. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексея Мушака, в зависимости от области - например, в Херсоне и Волыни цена будет меньше . В Полтаве, Черкассах, Виннице будет стоить дороже. Там лучше земля и большая конкуренция.

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11
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