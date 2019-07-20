Украинцы рассказали, чего ждут от новой Рады

Украинцы признались о своих ожиданиях от новой Рады. Фото: images.unian.net

Каких изменений ожидаете после выборов?

Ольга Лисица, 34 года, предприниматель, село Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области:

- Больше всего хочется, чтобы война наконец закончилась, чтобы наши не погибали. Чтобы соглашение с НАТО ратифицировали. Потому что стран-членов никто не трогает. Мечтать о том, что кто-то снизит цены на газ и электричество - себя обманывать. Надо, чтобы о нашей безопасности заботились и давали возможность на те услуги заработать.Депутаты должны были быть молодые, с хорошим образованием, с опытом в сфере в которой работали, воспитаны. Ето ж лицо народа. Не хочу видеть пророссийских людей в Раде.В первую очередь должны принять то, что обещал президент. Делать все, чтобы мы в Европейский Союз вступили.

Андриана Леле, Рахов, 25 лет, журналист:

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- Не ожидаю от "новых" никаких изменений. Хотелось, чтобы в Верховную Раду прошли профессионалы и патриоты. Должны снять неприкосновенность, восстановить ответственность за незаконное обогащение. Больше всего раздражает, что количество депутатов не соответствует качеству их работы.

Наталья Лудина, 22 года, дизайнер из Харькова:

- Не хочу идти на выборы. Я пойду, чтобы выразить протест тем силам, которые Харьков считают "русским городом". Не знаю чего ожидать от парламента. Но уверена, что так хорошо, как было последние 5 лет - уже не будет. Больше всего достала война. Точнее, жизнь на "границе". Если парламент будет пророссийским, то война придет и сюда.

Ольга Шлиян, 29 лет, продавец в магазине спорттоваров, Запорожье:

- Хотелось бы, чтобы новые депутаты начали выполнять то, что обещают. После выборов, изменений не будет. По крайней мере, в Запорожье точно. Все обещают перед выборами, а потом исчезают. У нас очень депрессивный город, советский. Старый парламент принял много нужных законов, поэтому хорошо было бы, если бы новый их не трогал. Например, закон, по которому бы обязывали всех платить налоги и разоблачали нелегальный заработок. Больше всего в Раде раздражает большое количество депутатов. Очень бросается в глаза, когда на праздники или даже в будний день видно пустые кресла, а в зале бегает с десяток избранников.

Больше всего средств на рекламу в Facebook потратила политическая партия "Голос" - $232,3 тыс."Голос" разместил в Facebook 470 рекламных сообщений. На втором месте "Европейская солидарность" Порошенко - 205 сообщений за $209,8 тыс. Обе партии выбирали целевой аудиторией рекламы Львов и Киев, меньше их рекламу видеть жители восточных областей.