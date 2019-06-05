Украинцы получат новый Избирательный кодекс: назвали дату

В четверг, 6 июня, на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен во втором чтении законопроект о новом Избирательном кодексе.

Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий на утреннем заседании.

"Хочу подтвердить: завтра я планирую предложить Верховной Раде начать рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках", - сказал Парубий.

Он отметил, что новый Избирательный кодекс - это обязанность Верховной Рады этого созыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы по открытым спискам невозможны - экс-заместитель председателя ЦИК

Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное.

Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте.

В ноябре 2017-го парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса. Ко второму чтению в законопроект подали 4694 поправки.