Украинцы назвали главную оппозиционную партию

Главной оппозицией к властям украинцы считают партию "Европейская Солидарность". Фото: Твоє Місто

Реальной оппозицией к власти наибольшее количество украинцев считает партию "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.

На вопрос "Кто является реальной оппозицией новой власти" 30,2% назвали партию Порошенко, 27,4% - "Оппозиционная платформу - За жизнь", 10,7% - ВО "Батькивщина", 2,2% - партию "Голос".

Партия Порошенко также лидирует среди политических сил, которые больше всего помогают в борьбе с эпидемией коронавируса - так считают 12,8% украинцев. 12,5% называют ОПЗЖ, "Слугу народа" - 11,3%, "Батькивщина" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 1,1%, "Силу и честь", - 1,0%.

Лишь каждый пятый считает, что власть делает все, что может для преодоления эпидемии коронавируса (21%). Столько же украинцев (21,2%) убеждены, что власть ничего не делает. 46,1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы 5 партий: "Слуга народа" - 25,5% тех, кто определился и пойдет на выборы, "ОПЗЖ" - 18,3%, "Европейская Солидарность" - 18, 1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и Честь" - 6,5%. Партия "Голос" не преодолевает 5-процентный барьер и занимает 8 место, за нее готовы голосовать 2,2% украинцев.

При этом 64,8% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, в три раза меньше - 21,5% считают, что страна движется в правильном направлении.

Основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Владимир Зеленский - так считают 40,2% опрошенных. 27,4% возлагают ответственность на правительство, 16,8% - на Верховную Раду, 7,3% - на бизнес и олигархов, 2,1% - на оппозицию.

Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 года методом интервью "face-to-face". Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.