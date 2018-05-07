Украинцы лучше всего воспринимают Зеленского и Вакарчука - опрос

Среди общественно-политических деятелей наилучшее отношение среди населения Украины имеют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет "Українская правда".

К Зеленскому положительно относятся 40% опрошенных, нейтрально - 41% и негативно - 11%, к Вакарчуку положительно - 38%, нейтрально - 42%, отрицательно - 12%.

Положительный баланс отношения также имеет бывший министр обороны Анатолий Гриценко (положительно - 24%, нейтрально - 37%, отрицательно - 21%).

К экс-премьеру Юлии Тимошенко положительно относятся 16,7%, нейтрально - 23,8%, отрицательно - 55,9%.

К президенту Петру Порошенко положительно относятся 10,3%, нейтрально - 13,7%, отрицательно - 70,8%.

К другим деятелей из списка положительно относятся не более 17% и баланс отношение (практически во всех случаях) - отрицательный.

Всего в списке опросника было 27 общественно-политических деятелей.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.