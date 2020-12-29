Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс

Пандемия коронавируса показала неэффективность власти. Президент Владимир Зеленский не оправдал надежд. В Украине растет запрос на сильного лидера. Как страна прожила этот год и чего ждать от следующего, в интервью Gazeta.ua рассказывает 48-летний Геннадий Друзенко, юрист, конституционалист.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН "Нам надо поверить в себя. Начать менять свою судьбу. Мы это заслужили. Следующий год должен стать годом подлинности"

Что вас больше всего задело 2020-го?

Год музыкант, волонтер Андрей Riffmaster Антоненко сидит в тюрьме. При том, что даже не юристу совершенно очевидно - доказательства, которые привела полиция и поддержала прокуратура, шиты белыми нитками. Это возврат к временам Януковича, когда государство право только потому, что оно государство. Это опасный тренд. Потому что обесценивает борьбу 2014 года, когда мы восстали за справедливость и закон один для всех. К сожалению, дело Рифа почти исчезло из общественных радаров.

Какие события стали главными в этом году?

Пандемия перевернула мир. У нас она проявила неспособность власти управлять страной. Год запомнился разочарованиями. Если 2019-й был годом очарования. То нынешний год можно назвать годом похмелья. Запомнилась нехватка кислорода. Люди задыхались, а ковидные деньги отправили на дороги. От коронавируса в Украине за год умерло больше, чем на войне за почти семь лет. На местных выборах народ показал: у нас вырастает поколение региональных лидеров, которым люди доверяют, на которых опираются. Из них может получиться альтернатива беспомощной центральной власти.

А как этот год прожила Украины?

Выживала. Даст Бог доползем до весны - тогда всегда легче. Но хочется, чтобы мы не выживали, а жили.

Хочется, чтобы мы не выживали, а жили

Вы говорите о похмелье от власти. Опросы показывают, что у президента Владимира Зеленского падает уровень доверия. В ноябре ему не доверяли около 51 процента украинцев. По каким действиям его оценивают люди?

Больше всего разочаровало, что никто не сел. В Украине огромный запрос на общественную справедливость. Люди поверили, что, наконец, к власти придет кто-то новый и даст "кожній катюзі по заслузі" за состояние страны. Но никто из знаковых персон не сел. А в тюрьмах - волонтеры и ветераны. Запрос на справедливость не удовлетворен. Граждане считают президента лжецом. Во-вторых, это шараханье как реакция на пандемию. Полное закрытие страны, когда было десятки-сотни больных в день. И полная беспомощность, когда счет пошел на тысячи. В шторм люди ищут капитана. А видят человека, который записывает видосики и живет в своем выдуманном мире. С неадекватной реакцией на пандемию связано и экономическое падение. Вместо того, что бы бороться с монополиями, президент и его правительство начали давить на ФЛП. А предприниматели - это несколько миллионов активных граждан. Также члены их семей, наемные работники. Вместо того, чтобы упростить для них жизнь, их пытаются первыми пустить под фискальную мясорубку. Четвертое разочарование - мира на Донбассе нету. Была деэскалация и это народ оценил. Был обмен пленными - его тоже заметили. Но это давно в прошлом. Сегодня перемирия не существует. Спусковой крючок остается в руках Москвы. И никакой стратегии выхода из этого кризиса не просматривается. Чем дальше, тем больше понимаем - ни у президента, ни у главы его офиса ее нет. Эти четыре разочарования умножат рейтинг Зеленского на ноль.

Четыре разочарование умножат рейтинг Зеленского на ноль

Если сейчас прочитать список претензий, который Зеленский озвучил к Порошенко на дебатах перед выборами, то теперь это и его список. За год система пережевала, переварила и, извините, спустила того дерзкого Голобродька в унитаз. Этот человек ничем не управляет. Его держат в теплой ванной - информационной изоляции. Порошенко говорил одно, а делал другое. Считал - что хорошо для Порошенко, должно быть хорошо для Украины. На практике часто получалось с точностью до наоборот. Зеленский живет в своем выдуманном мире. Страну дерибанят мародеры. Тырят что-то с корабля, который идет на дно. Поэтому большинство украинцев сталкиваются с другими реалиями, чем те, которые показывают президентские видосики.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН В чем Зеленский больше всего ошибся?

Он так и не стал президентом. Ему были готовы простить неопытность, отсутствие образования, недостаток опыта. Но от него ждали радикальных изменений. А он так и не превратился в торпеду, которая должна потопить старую систему.

Кадровую политику президента считают слабым местом. Кого ему не хватает?

Вместо своих и ручных ему нужны профессиональные, чужие и независимые. Зеленскому надо отодвинуть Ермака, Венедиктову. Из 40 миллионов можно выбрать достойных людей. Которые скажут ему правду, что страна - "Титаник" и идет ко дну. Это огромный дискомфорт. Но - единственный способ стать настоящим президентом.

Вместо своих и ручных надо чужие и независимые

1 января будет 600 дней, как Зеленский получил власть. Этого времени достаточно, чтобы показать результат?

Я привожу пример: Франклин Делано Рузвельт унаследовал страну в самом большом кризисе со времен существования. За первые десять дней сделал банковскую реформу. А за 100 дней - Новый курс (меры для преодоления Великой депрессии в 1933-1940 годах. - gazeta.ua). Он не знал точных рецептов, но пробовал. Не искал теплую ванну. Реформы не бывают размазаны тонким слоем. Их надо делать, пока ты на волне, пока имеешь большой кредит доверия. Зеленский первый год упустил. А дальше стал слабым. Теперь вынужден договариваться - у него нет большинства в парламенте. Это показало голосование за бюджет и последние кадровые назначения. У него нет влияния на МВД. Аваков стал самостоятельным игроком. Зеленский не контролирует даже Службу безопасности, которая всегда была президентской. Хуже кандидатуры на председателя СБУ, чем Баканов, не найти. Зеленский упустил свой шанс. Поезд ушел...

Реформы не бывают размазаны тонким слоем. Их надо делать, пока ты на волне

Как себя показало правительство Шмыгаля во время коронакризиса? Несколько раз ему пророчили отставку, но до сих пор не изменили.

Его единственная функция - впитывать негатив. В этой салфетке еще есть немножко сухого места. Поэтому его держат. Правительство показало, что не понимает, что такое Конституция. Незаконно ввели карантин весной. Ограничили права и свободы человека, которые по нашей Конституции можно ограничивать только в условиях чрезвычайного или военного положения. Это правительство далеко от западных стандартов. Они украли более 20 миллиардов у больных коронавирусом. Это привело к смертям тысяч человек, которые задохнулись. Кислород не провели, концентраторы не закупили. Как промокашки для негатива - свою функцию выполняют. Как правительство, которое руководит страной в трудное время, - это мародеры.

Парламент в этом году работал не в турборежиме. Часть инициатив правительства игнорировали, прохладнее относятся к законодательным предложениям президента. Почему?

Депутаты не чувствуют, что это их правительство. Главная функция парламента в парламентской республике - сформировать Кабинет министров. И поддерживать его деятельность. Если правительство расходится с парламентом в принципиальных решениях - должны назначить новое. У нас Рада принимает Кабмин, как навязанный ей подкидыш. Когда рейтинги Зеленского зашкаливали, это всех дисциплинировало. А сегодня у депутатов уже нет ощущения, что их вытащили из грязи в князи. Зарплаты в конвертах сыграли свою роль - об этом пишут много изданий. Нардепы понимают, что они разовый проект. Поэтому часть пытается капитализировать свое случайное попадание в Раду. За что платят, за то и голосуют. Часть почувствовала свой вес и не хочет быть просто кнопкодавами. Этот разбаланс делает и так неэффективную систему управления глючной.

Почему большинство государственных органов показали полную беспомощность - и в преодолении экономического кризиса, и в медицинском блоке?

Государственная служба пережила несколько цунами. Со времен Ющенко и гораздо более после Революции достоинства каждый министр приводил своих людей - руководителей департаментов, начальников управлений. Теперь это армия лоялистов вместо армии профессионалов. А когда ты лоялист, то должен лизать зад, а не думать о государстве. Ты знаешь - твое благосостояние и перспектива зависят от начальника. И это системная проблема последних шести лет. Есть непродуманные западные реформы. Их начали делать люди, которые умели только показывать слайды и ничего не понимали в системе государственного управления. Наиболее ярко это было в Министерстве здравоохранения. На бумаге все было как бы правильно, но в одной районной больнице (а я за годы войны посетил их сотни) я ни одного доброго слова не услышал о "реформе Супрун".

Когда ты лоялист, то должен лизать зад, а не думать о государстве

Что показали результаты местных выборов? Кто будет руководить в регионах следующие 5 лет?

У нас начинается правильная иерархия. Традиционно украинцы верили, что лампочка в подъезде не горит, потому что президент плохой. Теперь поняли - мэр в жизни человека решает гораздо больше. Дороги, канализация, мусор, школы, детские сады, отопление - это ответственность местной власти. К ней выросло доверие. Увеличились ресурсы благодаря реформе децентрализации. И народ начал искать эффективные меры. Результаты местных выборов - обнадеживающий тренд, украинцы не покупаются на пустые обертки.

Как за год изменились позиции Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко? Удержатся ли в высшей лиге политики до следующих выборов?

Скорее всего, да. Порошенко и Бойко удержатся. Они четко отражают определенный сегмент общества. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это ностальгия по Советскому Союзу. Порошенко рейдернул радикальную патриотическую общественность. Хотя по своим ценностям он от нее совершенно далек. Посмотрите, где учатся его дети и на каком языке разговаривают. Это всегда хороший маркер. У Тимошенко есть шанс иметь свои 5 процентов. У нее есть ядро, которое верит Юлии Владимировне независимо от того, что она делает, что говорит и какую прическу носит. С другой стороны - не смотря на все проколы Зеленского - его рейтинг почти не перетекает старым политическим элитам. Для них страна - это сафари, где они охотятся. Украина становится беднее, а они становятся богаче. Поэтому граждане начали искать человека с внеполитического класса. Таким оказался Зеленский. Шанс был у Вакарчука. Следующим логическим шагом должны быть люди не просто из вне системы. А контрсистемные. Которые знают, что такое государственная машина, но которых она не смогла приручить. Это противовес нынешней элите, которая имеет свою альтернативную систему ценностей.

Можете кого-то назвать из таких людей?

Полковник Сергей Кривонос. Если бы год назад не поддался соблазну генеральских погонов и не ушел из армии в СНБО. Он воевал. Его полк спецназа был одним из лучших в мире. Подвело, что все военные привыкли выполнять приказы, а не обсуждать их. Тогда он так и не стал политиком. Но думаю, у него еще есть второй шанс. Можно искать людей во всех сферах. За 30 лет выросли те, кто могут показать профессионализм и несогласие играть в отвратительные правила старого политического класса. Надо искать крепких орешков.

Надо искать крепких орешков

Вы не вспоминаете об Арсении Яценюке и Владимире Гройсмане. Это сбитые летчики?

Яценюк - точно. Он самый талантливый потомок системы, которую создал Кучма. Был готов работать в любых правительствах, с любым руководителем. Никогда не занимал позицию, за которую можно было заплатить. Вы же помните: пуля в лоб так пуля в лоб. А после этого заявления ехал договариваться с Януковичем. Настоящая политика - это всегда о стержне, а не только об "искусстве возможного". Не представляю ситуацию, в которой Яценюк или Гройсман готовы пойти за что-то в тюрьму. Я не говорю о потери ноги, руки, жизни, как много украинцев на фронте. А просто посидеть год-два за принципы. Как сидели Вацлав Гавел, Степан Бандера или Нельсон Мандела.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Насколько вероятны в 2021 году парламентские выборы?

С рациональной точки зрения - маловероятны. Депутаты, особенно "слуги", понимают, что большинству из них ничего не светит в следующем созыве. Ни одна политсила не заинтересована в досрочных выборах. Даже ОПЗЖ. Президент сейчас имеет свою фракцию. Это создает впечатление, что он в стране главный. Ему удается принимать какие-то решения, отдавая куски бюджетного пирога. Если пойдет на роспуск парламента, получит маленькую фракцию. Но кто думал в начале 2013-го, что Янукович не добудет каденцию? Украина - страна черных лебедей, поэтому у нас все вполне возможно.

Имеют ли сегодня потенциал пророссийские силы в Украине?

ОПЗЖ - пятая колонна в классическом понимании. Не вся, она пестрая. Там в пророссийских сил больше ума в голове, чем у патриотов. Создали конгломерат, а не лидерскую партию. Но около 20 процентов украинских граждан - это те, кто поздравит Путина, если он введет к нам войска. Часть не будет активно его звать. Но если придет, они это не сочтут катастрофой. Это последствия правления предыдущего президента. Он на патриотических лозунгах вытащил из небытия пятую колонну, чтобы мобилизовать патриотический электорат под своими флагами. Это привело к тому, что ОПЗЖ имеет такую ​​же поддержку, как и "Европейская солидарность".

Порошенко на патриотических лозунгах вытащил из небытия пятую колонну

Может ли в ближайшее время появиться новая политическая сила?

Надеюсь. В стране созрел сильный запрос на наведение порядка и одинаковые правила игры для всех. Он объединяет восток и запад. Также - запрос на сильного лидера. Если удастся сплотиться военным, ветеранам и волонтерам, это будет перспективный проект. В свое время Порошенко сделал все, чтобы он не возник. Но сегодня благодаря слабости Зеленского этот запрос возобновился. Второй перспективный проект может вырасти из региональных элит. Если в Ивано-Франковске 98 процентов горожан говорят на украинском, то в Северодонецке - с точностью до наоборот. Одни смотрят на восток, другие на запад. Но когда доходит до безопасности, обороны, инфраструктуры, стабильной валюты, понятных правил игры, интересы Франковска и Северодонецка совпадают. Это эволюционный способ делегированием полномочий вверх. Или сильный лидер, который наведет порядок сверху. Или государственность будет прорастать снизу. В обоих проектов есть перспектива.

Кто сегодня из олигархов самый влиятельный?

Безусловно, Ринат Ахметов. Это единственный системный олигарх. Контролирует треть украинского ВВП. Руководит энергетикой - это инфраструктурная вещь. В меньшей степени - металлургией. В железнодорожных перевозках занимает одну из лидирующих позиций. Нигде не попал в колесики правоохранительной системы. Дмитрий Фирташ уже который год заблокирован в Вене (шестой год вынужденно находится в Австрии. Пытается избежать экстрадиции в США. Там олигарха подозревают в попытке подкупа чиновников Индии. Речь шла о получении там лицензии на добычу титановой руды. Готовую продукцию на ее основе Фирташ якобы планировал продавать американской компании "Боинг". Защита олигарха все обвинения отвергает. - gazeta.ua). Против Коломойского расследуется дело в США, где его партнер пошел на сделку со следствием и дает показания. У Игоря Валерьевича есть все шансы повторить судьбу Павла Лазаренко (в 2006 году в США бывший премьер-министр Украины был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения и штрафу в $ 10млн за отмывание денег и другие преступления. Более пяти лет провел под домашним арестом в квартире в Сан-Франциско. Значительную часть наказания отбывал в федеральной тюрьме города Дублин в Калифорнии и тюрьмы в городе Терминал Айленд близ Лос-Анджелеса. 1 ноября 2012 года был освобожден. - gazeta.ua). Сейчас от Коломойского остался только имидж "ужасного и могучего". Но не надо недооценивать телеканал "1+1". Это его главный актив.

Почему до сих пор не удалось избавиться от олигархата как явления?

Не было политической воли. Кучма их родил. Ему надо было иметь вокруг себя 10 человек, с которыми можно было бы договариваться о будущем Украины. Ющенко быстро разменялся за копейки. Янукович и Порошенко сами хотели стать главными олигархами. Запрос на антиолигархическую революцию стал одним из факторов, который привел ко власти Зеленского. Но олигархи быстро обыграли его как ребенка. Он даже не понимает, что происходит в самых вкусных активах, которые остались у государства, - Энергоатоме, Центрэнерго, железной дороги, тепловой энергетике. Если придет ко власти настоящий государственник, пускай и с авторитарными наклонностями, и ему удастся избавиться от олигархов или посадить кого-то из них, ему простят все. Кому удастся посадить кого-то из олигархов, тому простят все

Это явление может исчезнуть сама по себе - естественным образом?

Если ему немного помочь. Никто же не говорит, что олигархов нужно раскулачить. Их просто надо сделать крупными бизнесменами. Пусть управляют бизнесами, но не имеют влияния на политику. Попробовал подкормить депутатов - отдохни 10 лет в тюрьме.

В этом году у нас не было прогресса в вопросе Крыма и Донбасса.

И еще долго не будет. Украинский ВВП в 13 раз меньше российского. Когда Крым аннексировали, там была большая военная группировка, у нас был шанс сопротивляться. А сдали без сопротивления, россияне там закрепились. Выдавить их военным путем Украина не способна. Надеяться, что санкции заставят Россию отступить - значит быть безнадежным оптимистом. Более того, санкции возродили некоторые отрасли российской экономики. Историческая логика показывает, что Россия может вернуть земли настоящим хозяевам, только когда попадает в кризис. Так было много веков назад во время революций или во время развала Союза. Лет 20-30 надо ждать. После второй мировой войны финны поняли, что они себя не могут защитить и никто на их границах не остановит Сталина. У них была 100-процентная воинская повинность. Территориальная оборона. То есть, если бы "советы" напали, они бы заплатили большую цену, что продемонстрировала Первая финская война. Это с одной стороны. С другой - они трезво посмотрели на ситуацию и признали неравное партнерство с СССР как единственную альтернативу оккупации. Украине нужно внимательно изучить финский опыт. Сегодня маловероятно вернуть оккупированные территории. Нужно быстрее развивать то, что у нас под контролем. Создание терробороны, модернизация армии, возрождение военно-промышленного комплекса - нужно трезво смотреть на реалии и наращивать мышцы.

Судебная реформа в следующем году сдвинется с места?

Не вижу смысла в судебной реформе без радикальной конституционной. Пришло время привести наш Основной закон в соответствие с реалиями и общественным договором, который сейчас имеем. Украина давно на это созрела. Нам нужна новая Конституция и новые базовые правила игры. А тогда - в рамках конституционной - есть смысл говорить о судебной реформе.

Нам нужна новая Конституция и новые базовые правила игры

Как изменилась страна за время коронавируса?

Как народ мы оказались готовы. Для нас это не было таким шоком, как для Западной Европы или Америки. Мы привыкли выживать. Но этот кризис обнажил неэффективность государства. От распила ковидного фонда на дороги до неадекватных реакций президента в видеообращениях.

Какая наша главная задача на следующий год?

Вернуться в реальность. Выйти из года похмелья. Глотнуть свежего воздуха и открыть второе дыхание. Нам надо поверить в себя. Начать менять свою судьбу. Мы это заслужили. Следующий год должен стать годом подлинности.