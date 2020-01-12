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Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах

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Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
"Хотели выбрать команду Зеленского, и было не так важно, кто там есть", - Бекешкина. ФОТО: "РБК-Украина"

Выбирая партию "Слуга народа" на парламентских выборах, граждане Украины хотели выбрать "сильную руку" вроде Александра Лукашенко в Беларуси, но не Владимира Путина.

Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" высказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Все это прошло под знаком лидерства Зеленского. Хотели выбрать его команду, и было не так важно, кто там есть", - сказала социолог о парламентских виборах.

"Я бы сказала, что (это запрос на сильную руку. - Gazeta.ua) Александра Лукашенко, но не Путина. Согласно исследованиям Института социологии, там ежегодно измеряют отношение украинцев к различным президентам, не только к украинским. И за все годы первенство имел Александр Лукашенко. Даже в годы лучших результатов наших президентов, а они, как правило, были только после выборов, даже был Лукашенко. Хотят "Батьку".

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В сравнительных исследованиях с авторитаризма есть вопрос "Согласны ли вы, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии?". В Украине стабильно 60% опрошенных отвечает - да, говорит Бекешкина.

На вопрос "должен ли этот лидер соблюдать законы, или иногда в интересах дела можно их обойти?" большинство отвечает - должен действовать по закону.

"На самом деле это не авторитаризм. Это популизм. Чтобы был какой-то такой хороший отец, который бы спустился с небес и сделал всем хорошо. Как Голобородько в фильме (" Слуга народа ". - Gazeta.ua). Но если он будет нас давить, мы выйдем на Майдан. Почему тогда в 2013 году люди вышли на Майдан? После того, как президент не подписал Ассоциацию с ЕС, люди вышли на Майдан, но не так много, и в конце концов он расходился. но когда избили студентов и телеканалы показали, как их бьют, люди возмутились".

Парламентские выборы провели в Украине 21 июля 2019-го года.

Пропрезидентская "Слуга народа" получила 254 места по списку и мажоритарным округам совокупно.

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