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четверг, 14 января 2021 12:34

Украинцы 2020 года стали более несчастные - Gallup

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Украина демонстрирует резкое падение индекса счастья по сравнению с прошлым годом. С 33% индекс упал до 14%.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

Количество счастливых украинцев - 49% - все же больше за количество несчастных - 35%. За год количество счастливых практически не изменилась. Падение индекса произошло из-за роста количества несчастных.

Автор: "Демократические инициативы"
 

Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастной. С 41 страны, где проводились исследования, украинцы заняли 37-е место по индексу счастья.

Автор: "Демократические инициативы"
 

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"Несмотря на экономический пессимизм, счастья, очевидно, просвечивает сквозь него. Больше половины (54 процента) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, лишь около 1 из 10 (14 процентов) говорят, что они несчастливы. Немного больше четвертой части опрошенных (31 процент) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40 процентов", - пишут исследователи.

Всего было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1 тыс. мужчин и женщин или личным путем, или по телефону, или через интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5%. 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастной.

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