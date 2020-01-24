Украинцев возмутило фото министра с Королевской

Фото: Facebook

23 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов встретился с нардепом от ОПЗЖ, бывшей "регионалкой" Натальей Королевской.

Фото со встречи, состоявшейся во время поездки на экономический форум в Давосе, министр выложил в Facebook.

По словам чиновника, вместе с Королевской обсудил "законопроекты о труде".

Подписчиков министра это возмутило и вызвало шквал негативных комментариев.

Ему посоветовали не позориться и сравнили Королевскую с Януковичем.

"Господин Тимофей, прошу вас вернуть аттестат о полном общем среднем образовании и прекратить позорить 145-й! Вы бы еще Медведчука за руку подержали для фото ...", "Там Новинский бродит. С ним пообщайтесь, чего уж. Ну, и можно еще спросить советов по экономике у делегации из роисси (РФ. - ред.), они вам помогут", "А где фото с Азаровым, Януковичем, Сашей-Стоматологом?" - написали пользователи сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Румынии оправдывался за слова Зеленского

Фонд Ukraine House олигарха Виктора Пинчука спонсирует участие нардепов во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В Давос поехали 18 депутатов от "Слуги народа". "Билеты на самолет и отель, расположенный в двух часах езды, и трансфер - микроавтобус, который доставляет людей от события и в гостиницу, - это спонсируют организаторы Украинского дома в Давосе. А собственные деньги - это питание. Это не очень много денег" , - говорит председатель фракции Давид Арахамия, сообщает ТСН.