Украинцев будут проверять на двойное гражданство

По Конституции, в Украине существует единое гражданство. Однако законодательство не предусматривает наказание за соответствующее нарушение. Фото: tk.media

Кабинет министров нарабатывает механизм проверки украинцев на двойное гражданство.

Об этом после заседания СНБО сообщил секретарь Совета Алексей Данилов.

"В течение двух месяцев Кабинет министров должен представить Верховной Раде предложение. Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект, чтобы мы имели возможность верифицировать всех граждан Украины... О всех гражданах будем иметь информацию, есть ли у них двойное или больше гражданств", - сказал Данилов.

Он отметил, что украинцы, проживающие на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, после деоккупации смогут легко отказаться от российских "бумажек".

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"Мы движемся к цивилизованным странам, разрешающим двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы. Российская Федерация в свое время использовала этот инструмент, когда у нас руководитель Службы безопасности Украины, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами РФ. Мы не можем этого допускать в будущем. Есть вызовы по другим странам...

Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных советов - мы должны знать, что это гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство, он об этом должен сообщить и перед принятием решения от него отказаться и быть только гражданином Украины", - пояснил Данилов.

В прошлом году президент Владимир Зеленский просил Верховную Раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Министерство иностранных дел совместно с Верховной Радой работали над соответствующим документом. Общество его так и не увидело.