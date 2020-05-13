Украинцам разрешили гулять группами до 8 человек

Правительство внесло коррективы в карантинный режим.

Кабинет министров разрешил передвижение граждан группами до 8 человек.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство расширило количество людей за столами на летних площадках в кафе и ресторанах с 2 до 4, пишет "Інтерфакс-Україна".

Кроме того, Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.

Правительство увеличило с 2 до 8 количество человек, которые могут вместе передвигаться.

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По состоянию на утро 13 мая, в Украине зафиксированы 16 425 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 439. За последние сутки умерли 14 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов - 343. А всего - 3716. За сутки подтвердили 402 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав.