Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 13 мая, в Украине зафиксированы 16 425 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 439. За последние сутки умерли 14 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов - 343. А всего - 3716.

За сутки подтвердили 402 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr За последние сутки от коронавируса в Украине умерли 14 человек

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510 случаев;

Днепропетровская область - 773 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 530 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

Кировоградская область - 428 случаев;

г. Киев - 1960 случаев;

Киевская область - 1049 случаев;

Львовская область - 870 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 680 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1045 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев;

Харьковская область - 672 случая;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 196 случаев;

Черновицкая область - 2444 случая;

Черкасская область - 346 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая, в Центр поступили 1038 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 13 мая, от коронавируса в мире умерли 291 964 человека. Выздоровели 1 493 414 человек. Всего в мире 4 261 955 инфицированных.