Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 13 мая, в Украине зафиксированы 16 425 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 439. За последние сутки умерли 14 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов - 343. А всего - 3716.
За сутки подтвердили 402 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая, в Центр поступили 1038 сообщений о подозрении на Covid-19.
По состоянию на утро 13 мая, от коронавируса в мире умерли 291 964 человека. Выздоровели 1 493 414 человек. Всего в мире 4 261 955 инфицированных.
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