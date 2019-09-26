Украинцам откроют кадастры

Гончарук поручил безотлагательно начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров.

Каждый украинец должен иметь доступ к государственным кадастрам.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в четверг.

"Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастра нормальных тоже", - сказал глава правительства.

Вся информация должна быть профессионально собрана, имеет место и оцифрована, заявил Гончарук.

"Даю всем неделю. За это время поймите полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - сказал премьер.

Гончарук поручил безотлагательно начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.

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Запуск рынка земли принесет Украине дополнительных 3% ВВП. Об этом заявлял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.