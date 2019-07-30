Украина запустит рынок земли: в Офисе Зеленского определили дедлайн

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать этого года, то будет достаточно сложно", - Гончарук. ФОТО: УНИАН

Земельную реформу в Украине примут до конца 2019-го.

Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, который отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать этого года, то будет (сделать. - Gazeta.ua) достаточно сложно", - сказал он.

Журналист издания называет реформу "непопулярной в обществе" и "отложенную на годы".

Гончарук добавил, что модель открытия рынка земли обсуждают с Всемирным банком. Либеральный вариант может увеличить ВВП Украины на 3 процентных пункта в год, консервативный, то есть самый сдержанный, - на 0, 5 процентных пункта.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - сказал работник он.

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Ранее руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что мораторий на продажу земли могут отменить за год. Сейчас в Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность. По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.