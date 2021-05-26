Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Решение о запрете будет действовать до 1 октября и может быть продлено. Фото: "Европейская правда"

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, остановила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября. Решение регулятор принял 26 мая, об этом сообщает Liga.net.

"Вполне возможно, что мы продолжим запрет после 1 октября. Сегодня мы готовы это сделать до 1 октября", – заявил глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.

Тарасюк добавил, что это инициатива Министерства энергетики.

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Согласно проекту постановления, решения НКРЕКП вступает в силу со дня его принятия.

Валерий Тарасюк отметил, что теоретически остановка импорта может привести к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке.

"С технической точки зрения – на совместных совещаниях с НЭК "Укрэнерго" и министерством мы пришли к мысли, что мы должны мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля", – добавил глава регулятора.

13 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Проект упростит процедуры экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС. Предусматривает ограничение или запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.