Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, остановила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября. Решение регулятор принял 26 мая, об этом сообщает Liga.net.
"Вполне возможно, что мы продолжим запрет после 1 октября. Сегодня мы готовы это сделать до 1 октября", – заявил глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.
Тарасюк добавил, что это инициатива Министерства энергетики.
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Согласно проекту постановления, решения НКРЕКП вступает в силу со дня его принятия.
Валерий Тарасюк отметил, что теоретически остановка импорта может привести к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке.
"С технической точки зрения – на совместных совещаниях с НЭК "Укрэнерго" и министерством мы пришли к мысли, что мы должны мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля", – добавил глава регулятора.
13 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Проект упростит процедуры экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС. Предусматривает ограничение или запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.
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