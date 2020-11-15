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воскресенье, 15 ноября 2020 09:13

Украина выбирает мэров: в каких городах второй тур и влияет ли на процесс карантин

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Украина выбирает мэров: в каких городах второй тур и влияет ли на процесс карантин
В Украине стартовал второй тур выборов мэров. Фото: tvoemisto.tv

В воскресенье, 15 ноября, в 8:00 начался второй тур местных выборов мэров семи крупных городов. Голосование проходит при усиленных карантинных мерах безопасности.

Карантин выходного дня не влияет на повторное голосование, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии

"Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - отметили в ЦИК.

Голосование происходит в городах, где население превышает 75 тыс., а в первом туре местных выборов ни один из кандидатов на городского голову не набрал 50% плюс один голос Это - Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Краматорск (Донецкая область), Луцк ( Волынская область), Одесса, Сумы, Украинка (Киевская область), Херсон.

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Через неделю, 22 ноября, голосование планируется еще в 11 городах. 29 ноября будут голосовать Черновцы.

Города Борисполь (Киевская область) и Новгород-Северский (Черниговская область) будут выбирать своих мэров уже в начале 2021 года: там победители выборов умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

О правилах безопасности на участках, то, по данным Центризбиркома, они остаются прежними: при входе на участок будут измерять температуру, разметка для соблюдения дистанции, дезинфицирующие средства для рук, отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

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