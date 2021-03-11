Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена

Как Владимир Путин может ответить Киеву на санкции против Виктора Медведчука, почему многим странам важно получить статус союзника США вне НАТО, что ждут в Вашингтоне от Украины в сфере национальной безопасности? Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал американский политолог Рамис Юнус.

5 марта Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список украинского олигарха и бывшего государственного деятеля Игоря Коломойского за "причастность к значительной коррупции" в 2014-2015 годах. Что это за сигнал для Украины?

- Новая администрация в США посылает четкий сигнал и президенту Владимиру Зеленскому, и всему украинскому обществу о том, что президент Джозеф Байден и его команда, рассматривая Украину как возможного кандидата на получение особого статуса союзника США вне НАТО, по типу Израиля, Южной Кореи, Японии, начинает серьезно заниматься Украиной. И в первую очередь - это касается борьбы с коррупцией и влияния олигархов на внешнюю и внутреннюю политику этой страны. И судя по официальной реакции президента Зеленского, он это прекрасно понимает.

Новая администрация в США посылает четкий сигнал Зеленскому

Какие выводы должен сделать президент Зеленский?

- Судя по той решительности, с которой сразу же после смены администрации в Белом Доме, президент Зеленский надавил на прокремлевские каналы и их владельца, олигарха и депутата Медведчука, можно предположить, что во взаимоотношениях официального Киева и Вашингтона намечается некоторая синхронность в действиях. Было бы хорошо распространить это на все сферы жизни Украины, особенно в вопросах обороны и национальной безопасности.

Рамис Юнус, политолог. Имеет опыт работы в высших эшелонах власти Азербайджана. Был руководителем аппарата правительства Азербайджана, управляющим делами парламента Азербайджана. Несколько лет работал в Йемене и Саудовской Аравии. Знает политический истеблишмент, менталитет, культуру и языки стран, о которых пишет. В настоящее время живет в США, в качестве политического эксперта консультирует многие американские СМИ, независимые фонды и аналитические центры

Три недели назад Джо Байден принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи упомянул Украину. Но большая ее часть касалась примирения, сотрудничества США с Европейским Союзом. Как можно оценить это выступление?

- Выступление президента Байдена было знаковым для всех участников Мюнхенской конференции. После президентства Трампа в отношениях США и НАТО, США и ЕС, наметился огромный раскол. Это раскол в срочном порядке необходимо было ликвидировать, чтобы США и их союзники в этих политических центрах, совместно и системно могли бы противостоять вызовам в мире и особенно тем, которые исходят от России, Ирана и Китая. И судя по риторике главных политических лидеров, в НАТО и ЕС рады тому, что США вернулись на мировую арену в прежней роли лидера свободного мира.

В НАТО и ЕС рады, что США вернулись на мировую арену

Есть такое ощущение, что американские дипломаты и эксперты подсказывают украинским чиновникам, что рассчитывать на быстрое вступление в НАТО не стоит. Но получить статус союзника вне НАТО - это реальная цель при Байдене. Что дает такой статус?

- Понятие "Основной союзник вне НАТО" — термин, применяемый для обозначения союзников США, не являющихся членами НАТО, который был законодательно утвержден в 1989 году.

Введение подобного статуса в двусторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

После аннексии Крыма и российской агрессии в Донбассе в 2014 году, Украина стала кандидатом на получение этого статуса и судя по заявлениям официальных лиц в Вашингтоне, получение этого статуса для Украины является приоритетом для президента Байдена.

Что это может дать Украине?

- В условиях эскалации во взаимоотношениях Украины и России, а также противостояние режима Путина с США и их союзниками по НАТО, такое развитие ситуации может немного остудить горячие головы в Кремле, особенно, учитывая и то, что Украина 2014 года, это не Украина 2021 года.

На той же Мюнхенской конференции лидеры только вскользь упомянули "Северный поток-2". Как будет продолжаться противостояние по этому вопросу?

- США будут всячески тормозить "Северный поток-2", продолжая давить на всех участников этого проекта. С их точки зрения, это не соответствует стратегическим интересам и США, и их партнеров по ЕС. Этот проект увеличивает возможности России влиять на политику ЕС, делая его энергонезависимой от Москвы. Кроме того, этот проект вреден и Украине.

Чем вы объясняете такую поддержку "Северного потока-2" со стороны Германии?

- За время правления режима Путина усилилось влияние российского лобби в Европе и самым сильным оно ощущается в Германии. В качестве лоббистов интересов России выступают бывший канцлер Герхард Шредер, нынешний президент Германии Вальтер Штайнмайер, а также многие депутаты бундестага, представители гражданского общества и СМИ. Не забывайте также огромную сеть бывших агентов "Штази", которые работали всегда на Кремль и которые и сегодня достаточно активны.

За время правления режима Путина усилилось влияние российского лобби в Европе, особенно в Германии

Как разрешить проблему для Вашингтона между необходимостью союза с Берлином как основным союзником в Европе и потребностью Германии в газе, который объявлен "транзитным топливом" на пути к Green Deal. И соответственным неартикулируемым проросийским курсом немецкой дипломатии, которая умело прячет национальные интересы под маской всеевропейских интересов?

- У Германии, а также у многих ее союзников в ЕС есть много экономических проблем и особенно они сильно проявились во время пандемии коронавируса. Если США сумеют организовать что-то вроде нового "плана Маршалла" на восстановление Европы в период постпандемии, то думаю, можно будет сбалансировать общие интересы.

Как Путин отреагирует на действия против российский агентов влияния в Украине?

- Путин и его спецслужбы попытаются включить возможности своей "пятой колонны" внутри Украины, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Могут быть провокации на линии соприкосновения в Донбассе и в сторону Херсона и Мариуполя. Из опыта последних 20 лет режима Путина мы знаем, что он всегда отвечает на пощечины и Украина должна быть готова к нейтрализации этих провокаций.