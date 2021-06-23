Украина требует допустить в Крым миссии ООН и ОБСЕ

Украина требует, чтобы Россия обеспечила доступ в Крым миссии ООН по правам человека и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова и призвала международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить РФ выполнять обязательства по международному гуманитарному праву.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
"Бездействие оккупационной власти РФ по обеспечению надлежащего функционирования инфраструктуры на полуострове привело к катастрофическим последствиям с человеческими жертвами", - отметила омбудсмен.
По итогам саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, планируют подписать документ о деоккупации Крымского полуострова.
Он будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы по российской оккупации Крыма. Подробностями поделился представитель президента в Крыму Антон Кориневич во время дискуссии, организованной Немецким фондом Маршалла США.
Комментарии