Украина требует допустить в Крым миссии ООН и ОБСЕ

Бездействие оккупационной власти РФ привело к катастрофическим последствиям. Фото: prm.ua

Украина требует, чтобы Россия обеспечила доступ в Крым миссии ООН по правам человека и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова и призвала международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить РФ выполнять обязательства по международному гуманитарному праву.

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"Бездействие оккупационной власти РФ по обеспечению надлежащего функционирования инфраструктуры на полуострове привело к катастрофическим последствиям с человеческими жертвами", - отметила омбудсмен.

По итогам саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, планируют подписать документ о деоккупации Крымского полуострова. Он будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы по российской оккупации Крыма. Подробностями поделился представитель президента в Крыму Антон Кориневич во время дискуссии, организованной Немецким фондом Маршалла США.