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Украина станет членом НАТО - заместитель генсека Альянса

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Украина станет членом НАТО - заместитель генсека Альянса
НАТО осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Фото: ua.news

Украина и Грузия станут членами НАТО.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите "Крымской платформы".

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО", - отметил Джоанэ.

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По словам Джоанэ, на фоне российской агрессии НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе - корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию.

Заместитель генсека подчеркнул, что масштабные военные учения Sea Breeze с участием 32 стран является ярким подтверждением усиления сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией.

Джоанэ напомнил о выступлении генсека Альянса Йенса Столтенберга в Верховной Раде, в котором он заявил, что НАТО находится на стороне Украины и поддерживает ее.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконной аннексию Крыма Россией. Крым - это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украины", - сказал Джоанэ.

Он также заявил, что на саммите НАТО в июне лидеры стран-членов Альянса подтвердили свою неуклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Авиация НАТО примет участие в параде ко Дню Независимости Украины. 24 августа в 12:00 она пролетит над Крещатиком. В частности, украинцы увидят КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.

Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности, обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий, который обнародован Кабинетом министров Украины.

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