Авиация НАТО примет участие в параде ко Дню Независимости

24 августа в 12:00 над Крещатиком пролетит авиация НАТО. В частности, украинцы увидят КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.

Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности, обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий, который обнародован Кабинетом министров Украины, сообщает РБК-Украина.

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В параде ко Дню Независимости, кроме боевой и транспортной авиации Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД, примут участие:

- польские многоцелевые истребители F-16,

- словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.

В Украину прибыли военные Великобритании, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве.

"Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе. Армейский оркестр выступит на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченка, начало в 16:00", - говорится в сообщении.

Военные Великобритании также примут участие в параде ко Дню Независимости Украины.