Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт

Эксперт Глеб Каневский: "Украина хочет купить в Турции корабль, не приспособленный для защиты Черноморского побережья". Фото: Украинское радио

Военно-политическое руководство государства заявило о покупке в Турции корвета класса "Ада", который не приспособлен для охраны черноморского и азовского побережья Украины и может стать легкой мишенью для флота России. Более того покупка кораблей такого класса противоречит утвержденной стратегии развития Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщил эксперт Глеб Каневский в статье "Москитный флот или турецкие корветы? Почему власть отказывается от стратегии ВМС" для "Украинской правды".

Эксперт отмечает, что в 2018 году была утверждена стратегия ВМС Украины до 2035 года, которая определила формирование москитного флота ключевой задачей для обеспечения защиты национальных интересов в территориальных водах Украины.

"Москитный флот характеризуется большим количеством боевых катеров, которые имеют высокую скорость, поэтому способны наносить внезапные массированные удары по противнику. Основная миссия для национального москитного флота - это асимметричный ответ на угрозы, которые несет превосходящий Черноморский флот РФ", - поясняет автор.

По его словам, стратегия предусматривает, что легкие и маневренные катера будут выполнять практически весь спектр задач наравне с крупными надводными кораблями, а недалеко от побережья даже будут иметь тактическое преимущество над устаревшими и неповоротливыми российскими судами.

"Но главное, москитный флот идеально подходит для охраны черноморского и азовского побережья, экономических зон в территориальных водах, острова Змеиный и других важных объектов", - подчеркивает Каневский.

В то же время военно-политическое руководство страны в этом году приняло политическое решение, которое в принципе противоречит этой стратегии.

"Высшее военно-политическое руководство решило не ждать, пока будет завершен первый этап развития москитного флота до 2030 года, а сразу заказало корвет класса "Ада" в Турции, за который только в этом году заплатят 3,4 млрд грн. То есть почти весь бюджет на модернизацию Военно-морских сил", - отмечает автор.

"В целом корветы используют для военных спецопераций далеко от линии побережья, что не является актуальным для вызовов, которые стоят перед Киевом в Черном и Азовском морях", - говорится в статье.

Считает неуместной покупку турецкого корвета и один из авторов стратегии развития ВМС, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко. "Во-первых, нет смысла покупать корвет, который стоит в 5-6 раз дороже, чем один современный американский катер, если первоочередной задачей является защита прибрежных территорий. Во-вторых, пока отсутствует необходимая военно-морская база для размещения корвета, на подготовку которой также нужны ресурсы и время. А в-третьих, корвет является легкой целью для атаки флотилии РФ", - говорит он.

При этом стало известно, что речь не идет о покупке корвета в Турции. Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман не подтвердил закладку первого корвета для ВМС ВСУ в Турции, о которой ранее говорил президент Владимир Зеленский. По словам Генконсула, речь идет лишь о подписании рамочного соглашения.