"Украина сама виновата" - почему суд ЕС снял санкции с Януковича

Ограничения отменили по искам самого президента-беглеца, его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артем и главы администрации Януковича Андрея Клюева. Фото: 5 канал

В 2014-м Европейский союз наложил санкции на бывших украинских чиновников времен Януковича и самого экс-президента. Но задача наших правоохранительных органов - ежегодно предоставлять ЕС необходимые аргументы для продолжения ограничений.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Тарас Загородний.

"К сожалению, наша Генеральная прокуратура не смогла это сделать. На самом деле они не занимались расследования преступлений Януковича и его окружения. Только заочно обвинили бывшего президента в государственной измене. Но санкции к этому не привязаны. Нам надо было выдвигать обвинение по статье о хищении государственных средств. Именно на его основании Евросоюз ввел санкции против бывших украинских политиков. Так что не было надлежащего расследования со стороны Киева, никто за 5 лет не предоставил убедительных доказательств вины Януковича и его соратников в присвоении госсредств. Эти дела сознательно тормозились и разваливались еще до украинского суда. А окружение бывшего президента Януковича, в свою очередь, имеет хороших юристов и адвокатов. Смогли воспользоваться этой ситуацией и добиться снятия санкций", - объясняет эксперт.

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Но, по его словам, украинская сторона еще может исправить эту ситуацию.

"Де-факто санкции будут действовать до марта следующего года. За это время наши правоохранительные органы должны начать основательное расследование хищения государственных средств командой Януковича. Тогда мы сможем подать апелляцию в Европейский суд, предоставить нужные доказательства и доказать, что санкции против этих политиков оправданы и их нельзя отменять", - говорит Тарас Загородний.

Не стоит бояться, что ЕС может отменить санкции и против России, отмечает он.

"Привязаны к Минскому процессу. Их гораздо сложнее снять, чем отменить замораживание активов отдельных физических лиц. К тому же, антироссийские санкции за аннексию Крыма и войну на Донбассе принимались вместе с США. Если Европейский союз попытается их отменить, американские власти будут недовольны. Вплоть до того, что могут применить определенные санкции и против ЕС. В Брюсселе это понимают и пойдут на такой открытый конфликт", - добавляет эксперт.

Суд Европейского союза 11 июля отменил санкции против Виктора Януковича и его окружения. ЕС наложил на них санкции еще в 2014-м на основании уголовного производства в Украине по хищению государственных средств. Европейские активы Януковича и его окружения "заморозили".