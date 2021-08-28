Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии

Минздрав разорвет контракт с Serum Institute India. Фото: ua.news

Министерство здравоохранения Украины разорвет контракт на поставку из Индии вакцин от коронавируса.

Компания Crown Agents, которая является посредником между странами, ведет переговоры о расторжении контракта. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Принимается политическое решение - будем разрывать контракт с Serum Institute of India на поставку в Украину вакцин от коронавируса CoviShield и Novavax", - сказал министр.

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Ляшко сообщил, что Украина предоставила индийскому заводу предоплату на вакцины, однако тот не выполнил своих обязательств.

В частности, в Украину должно было прибыть 10 млн доз препарата Novavax и 1,5 млн доз CoviShield, однако украинская сторона получила только 500 тысяч доз.

Вместе с тем министр заверил, что вакцина против коронавируса в стране есть - это более 11 млн доз.

За последние сутки, 27 августа в Украине зафиксировали 2082 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди них 108 детей и 35 медработников. Наибольшее количество больных зарегистрировали Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и в Донецкой областях (157). Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 282 285 человек. Умерли 53 686 пациентов, из них 54 - за последние сутки. Выздоровели 2 205 707 человека, за последние сутки - 1025.