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четверг, 11 февраля 2021 19:48

Украина рассчитывает на перезагрузку отношений с ЕСПЧ

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Автор: Facebook / Maria Mezentseva
  Глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ Мария Мезенцева уверена, что в Украины со временем произойдет определенная перезагрузка в отношениях с Европейским судом по правам человека.
Глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ Мария Мезенцева уверена, что в Украины со временем произойдет определенная перезагрузка в отношениях с Европейским судом по правам человека.

Украинская сторона рассчитывает на перезагрузку в отношениях с Европейским судом по правам человека. Это приведет к улучшению позиций нашего государства в Совете Европы, считает глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"Уверена, что у нас со временем произойдет определенная перезагрузка в отношениях, в ЕСПЧ появится новый судья по квоте Украины. Таким образом от нас поступит в целом правильный сигнал в Совет Европы", - рассказывает Мезенцева в интервью LB.ua.

По ее словам, в настоящее время наблюдается прогресс в делах по представлениям Украины в ЕСПЧ против отдельных государств. Однако взаимодействие украинской стороны с Европейским судом по правам человека иногда требует улучшения.

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"От Украины в ЕСПЧ поступает много представлений, что приводит к нагрузке на суд. Есть решения, которые не выполняет наша сторона. И этот вопрос также следует решать".

Украина оказалась в топ-10 стран по неисполнению решений ЕСПЧ, говорится в отчете этой судебной инстанции за 2020 год. Также Украина вошла в тройку стран, после Турции и России, где ситуация с правами человека вызывает беспокойство.

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Дата
11
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