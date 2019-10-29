Украина против России в ЕСПЧ: правительство просит "Миротворец" не сливать информацию о свидетелях из РФ

Россия считает публикацию информации на сайте "Миротворец" давлением. Фото: image.zn.ua

Минюст просит центр "Миротворец" воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих Россию или которые дают доказательства/показания по межгосударственных делах Украины против России до рассмотрению дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ.

Соответствующее обращение в центр "Миротворец" опубликовал уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина в Facebook.

"Учитывая высокий уровень доверия общества к работе центра "Миротворец" и важность его деятельности для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, Министерство юстиции Украины с целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ обращается с просьбой воздержаться от публикации такой информации", - говорится в обращении.

Отмечается, что дело "Украина против России (по Крыму)" по №20958/14 - это первое заявление, поданное Украиной о нарушениях прав человека в ходе вооруженной агрессии со стороны РФ. Это дело дальше всех продвинулось среди всех межгосударственных заявлений Украины.

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"Как ответчик, РФ искала и ищет любые поводы по предотвращению рассмотрения в ЕСПЧ указанного дела", - отмечается в документе.

В течение сентября-октября 2019-м Министерством юстиции Украины и ЕСПЧ получено несколько писем от правительства России. В них утверждается, что после устных слушаний в межгосударственной делу "Украина против России (по Крыму)" по №20958/14, которые состоялись 11 сентября 2019-го в Страсбурге, Французская Республика, в базы данных центра "Миротворец" были включены представители РФ в ЕСПЧ.

"Правительство РФ, ссылаясь на статьи Регламента ЕСПЧ (которые являются обязательными для обеих сторон в процессе), расценивает это как запугивание и давление на Россию по делу №20958/14 и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав ее неприемлемой и как такую, представленной недобросовестно", - говорится в обращении.

Центр "Миротворец" является независимой негосударственной организацией и СМИ. Проводит масштабную работу по фиксации и обнародования фактов агрессии России против Украины, а государственные органы не могут влиять на деятельность центра "Миротворец" и функционирования одноименного сайта.