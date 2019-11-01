Украина просит НАТО расширить ее возможности

"Во время визита Украина обратилась в Североатлантический альянс с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей ", - говорит Кулеба. Фото: УНН

Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить статус участника партнерства расширенных возможностей.

Это позволит получать приоритетный допуск к мероприятиям, заявил вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".Также это даст нам более расширенное сотрудничество в сфере разведки и возможности получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

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Кулеба отметил, что эта программа не является заменой курса на НАТО.

"Мы очень надеемся, что альянс примет положительное решение по нашей инициативе", - добавил Кулеба.

РФ не может влиять на вступление Украины в НАТО. Решать его могут только Киев и 29 действительных членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на выступлении перед курсантами Одесской военно-морской академии