Украина просит Молдову присоединиться к Крымской платформе

Киев всегда поддерживал Кишинев в вопросе Приднестровского урегулирования. Фото: Укринформ

Украина рассчитывает, что Молдова присоединится к работе международной платформы по деоккупации Крыма.

Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Сегодня".

По словам министра, он сегодня проинформировал своего молдавского коллегу о создании Крымской платформы.

"Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате".

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Украина последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования, заметил Кулеба.

"Мы будем и в дальнейшем вместе работать над проектам и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.