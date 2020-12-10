Украина просит Молдову присоединиться к Крымской платформе

Украина рассчитывает, что Молдова присоединится к работе международной платформы по деоккупации Крыма.
Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Сегодня".
По словам министра, он сегодня проинформировал своего молдавского коллегу о создании Крымской платформы.
"Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате".
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Украина последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования, заметил Кулеба.
"Мы будем и в дальнейшем вместе работать над проектам и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран".
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.
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