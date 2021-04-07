Украина примет участие в учениях НАТО

Украинские военные заслужили добрую славу среди коллег из НАТО. Фото: flickr.com

Украина в этом году примет участие в 7 военных учениях НАТО по коллективной обороне.

Их проведут в соответствии с принципом коллективной обороны - один за всех и все за одного, сообщает Минобороны.

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"В условиях длительной российской агрессии и ее эскалации, Украина особенно стремится к членству в Североатлантическом альянсе. Поэтому участие в учениях приобретает особое значение", - отметил главы оборонного ведомства Андрей Таран.

Он подчеркнул, что украинские военные заслужили добрую славу профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из НАТО.

"Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "коллективной обороны", которая заключается в том, что нападение на любую из стран-членов НАТО рассматривается как нападение на всех", - добавил Таран.

Украина до сих пор не в НАТО, потому что не хватает смелости в решении от стран-участниц. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.