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пятница, 22 января 2021 23:00

Украина пригласила Канаду присоединиться к работе Крымской платформы

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Украина пригласила Канаду присоединиться к работе Крымской платформы
Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил Канаду присоединиться к работе Крымской платформы.

Это произошло во время телефонного разговора с вице-премьер-министром, министром финансов Канады Христей Фриланд. Об этом сообщает пресс служба КМУ.

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Шмыгаль также пригласил Христю Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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