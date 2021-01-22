Украина пригласила Канаду присоединиться к работе Крымской платформы

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил Канаду присоединиться к работе Крымской платформы.

Это произошло во время телефонного разговора с вице-премьер-министром, министром финансов Канады Христей Фриланд. Об этом сообщает пресс служба КМУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымская платформа: готовится масштабный саммит

Шмыгаль также пригласил Христю Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.