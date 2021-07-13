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вторник, 13 июля 2021 04:30

Украина приблизилась к Великобритании по количеству партий

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Украина приблизилась к Великобритании по количеству партий
В Украине 370 политических партий. Фото: detector.media

В Украине зарегистрированы 370 политических партий.

"В Литве их 77, в Польше - 87, в Германии - 116, в Великобритании - 379 (то есть мы очень близки к ним), Франция - 680 политических партий, в Испании политических объединений зарегистрировано 5 тысяч. Поэтому очевидно, что исключительно статистические данные скорее демонстрируют определенную цикличность процессов, и то, что в Украине были надлежащие условия для регистрации политических партий", - рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время круглого стола в Укринформе.

В Украине есть рынок политических партий, который четко показывает, что они являются прибыльными организациями, и их используют с манипулятивными целями, сказала она.

Регулировать деятельность партий должно максимально доскональное либеральное законодательство, считает Айвазовская.

"Но либеральность не означает полную бесконтрольность с точки зрения подотчетности, прозрачности, открытости деятельности, и для граждан, и в первую очередь членов политических партий", - добавила она.

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня, то в парламент попали бы семь партий. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии. За "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором. За ОПЗЖ – 16,9 %, за "Европейскую солидарность" - 15%, за "Батькивщину" – 14,7%. У "Сила и честь" – 7%, у Радикальной партии Олега Ляшко – 5,7% и у "Украинской стратегии Гройсмана" – 5 ,1%. 15,9% не определились. 14,9% – не будут участвовать в голосовании. Остальные партии не попали бы в парламент. В частности, за "Свободу" – голосуют 1,5% всех респондентов и 2,2% среди тех, кто определился, за "Голос" – 1,3% и 1,9%.

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