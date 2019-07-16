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вторник, 16 июля 2019 12:39

Украина постепенно превращается в пешку мировой политики - Порошенко

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Украина постепенно превращается в пешку мировой политики - Порошенко
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что Украина уходит с повестки дня приоритетных вопросов мира

Решение ПАСЕ вернуть парламентскую делегацию России без каких-либо условий - это первый мощный удар по Украине на международной арене, и очень важно не потерять субъектность государства во внешней политике.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в ходе телемарафона "Стоп Реванш".

"Я хочу отметить весь состав нашей делегации в ПАСЕ, которая билась как 9 рота, несмотря на то, что осталась без поддержки высшего политического руководства государства. Их результат был невероятным. Это представители нашей политической команды Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко Мария Ионова. Значительная часть делегаций других стран в знак солидарности с Украиной покинули заседание ПАСЕ. Почему это так важно? Потому что с России просто сняли санкции и продемонстрировали, что такое поведение России - аннексия Крыма, оккупация Донбасса, убийства украинцев, - приемлемо", - предостерег Порошенко.

Он напомнил, что в его президентской каденции его команда удерживала международный фронт солидарности с Украиной, и санкции из страны-агрессора не снимались.

"Украина уходит с повестки дня приоритетных вопросов мира - нам этого нельзя допустить. Именно поэтому мы ввели принцип "Ничего об Украине без Украины". Ведь именно украинцы должны решать свою судьбу. Как нам обеспечить мир - только на условиях вывода оккупационных войск, разоружения незаконных формирований, освобождения от оккупации Крыма, передачи под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что каждый раз перед встречей с Путиным мировые лидеры проводили консультации с президентом Украины. В частности, после акта российской агрессии в Керченском проливе Порошенко в течение 18 часов пообщался почти со всеми мировыми лидерами и генсеком ООН, и на саммите в Буэнос-Айресе лидеры "Большой семерки" отменили все встречи с президентом России. Зато уже в этом году в Осаке Путин провел ряд переговоров, содержание которых Украине до сих пор не известно. "О чем там говорили? Как об Украине говорили, какие были планы. Что нас ждет, держим ли мы эту коалицию? Украинцы узнали с пресс-конференции Путина. Это - потеря субъектности. Украина постепенно превращается из игрока на мировой шахматной доске - на пешку, от которого ничего не зависит", - предостерег Порошенко.

Он отметил, что именно мощная парламентская фракция "Европейской Солидарности" будет держать международный фронт в поддержку Украины и укреплять субъектность нашего государства на мировой арене. "Именно Верховная Рада утверждает основы внешней и внутренней политики законом. И наша команда в том числе и опытных дипломатов, военных, государственных деятелей вернет Украину к тем государствам, от которых зависит собственное будущее", - отметил Порошенко.

Европейская Солидарность
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16
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