Украина попросила Германию срочно предоставить противотанковые ракеты

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: ukrinform.ua

Украина просит Германию предоставить 12 тыс. противотанковых ракет для отражения возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в эфире телеканала Bild заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, пишет Handelsblatt.

"Ситуация драматична. То, к чему мы должны быть готовы сегодня, - это самый плохой возможный сценарий", - сказал Мельник.

По данным издания, немецкое федеральное правительство отказывается поставлять Украине смертоносное оружие. В то же время рассматривает возможность предоставления нелетального вооружения.

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Отмечается, что посольство Украины 3 февраля предоставило список оружия, которое хотела бы сейчас получить Украина от Германии. Это электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и приборы ночного видения. Однако противотанковые ракеты не входили в этот список желаний.

26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных шлемов. По ее словам, это будет "четким сигналом", что Берлин на украинской стороне. Пользователи в соцсетях высмеяли такую ​​инициативу. Мол, на фоне новостей о новом вторжении России и оказании вооруженной помощи Украине США и Британией, она кажется смешной. 14 февраля в Киев с рабочим визитом должен прибыть канцлер Германии Олаф Шольц. Встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Планируется, что днем ​​позже Шольц проведет переговоры в России.