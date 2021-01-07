Украина получит от США новые боевые катера

До декабря 2021 Украина получит от США два патрульных катера. Фото: armyinform

Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI.

Строительство первой партии кораблей завершат к концу 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC. Строительство обойдется почти в $20 млн.

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Заказчиком по стороны США является Командование военно-морских систем. Финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украини.

В Минобороны Украины сообщили, что США одобрили продажу Украина патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125. Новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства.