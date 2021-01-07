Украина получит от США новые боевые катера

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 1035
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 639
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 2610
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2313
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4563
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
7
3
4
6
17
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
Видео
Все видео
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 153
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 6327
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 252
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4725
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 297
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 07 января 2021 13:24

Украина получит от США новые боевые катера

  Комментировать
Украина получит от США новые боевые катера
До декабря 2021 Украина получит от США два патрульных катера. Фото: armyinform

Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI.

Строительство первой партии кораблей завершат к концу 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC. Строительство обойдется почти в $20 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники получили техники на €100 тыс. для обустройства границы с Беларусью

Заказчиком по стороны США является Командование военно-морских систем. Финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украини.

В Минобороны Украины сообщили, что США одобрили продажу Украина патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125. Новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина получит от США новые боевые катера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Комикс о знаменитом дикаре выходил 73 года

Журналист отправился в кругосветное путешествие на велосипеде

Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море

Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

Во второй раз в истории начался импичмент президента США

Серийный убийца с раздвоением личности просил его поймать

Самое читаемое
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 10035
8 января начнет действовать жесткий карантин
8 января начнет действовать жесткий карантин Просмотров: 8883
Не были одноклассниками: новые подробности о погибших Корбана-младшего и его подругу
Не были одноклассниками: новые подробности о погибших Корбана-младшего и его подругу Просмотров: 7893
Погиб сын Геннадия Корбана - соцсети
Погиб сын Геннадия Корбана - соцсети
5
 Просмотров: 7407
Гороскоп на 6 января: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на 6 января: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 6804
Политика
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
Зеленский отреагировал на ситуацию в США Просмотров: 522
Дело Шеремета: в МВД заявили о сроках окончания расследования
Дело Шеремета: в МВД заявили о сроках окончания расследования Просмотров: 297
Еще один город отказался от локдауна с 8 января
Еще один город отказался от локдауна с 8 января Просмотров: 1188
Украина должна выплатить 580 млрд грн госдолга
Украина должна выплатить 580 млрд грн госдолга Просмотров: 225
Уровень бедности вырос впервые за 22 года - ООН
Уровень бедности вырос впервые за 22 года - ООН Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Братство выступило за объединение славян в единую державу
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
2
Медреформу Супрун обжаловали в Конституционном суде
Голосов: 18749
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть