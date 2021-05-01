Украина получит дополнительные 10 млн доз ковид-вакцины Pfizer

Украина заключила контракт с Pfizer о дополнительных поставках вакцины. Фото: Reuters

Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, который подписал документ с фармацевтической компанией Pfizer от имени государства.

"В целом получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer в течение года. После длительных и трудных переговоров мы подписали соответствующий контракт", - отметил министр.

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Первые 500 тысяч доз Украина получит уже в мае-июне 2021, 4,5 млн доз - в июле-сентябре. Остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

"Это отличный результат. Теперь задача государства - обеспечить вакцинацию максимального количества граждан и объяснять людям важность прививки", - отметил президент Владимир Зеленский.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти за три - четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.