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вторник, 11 мая 2021 15:33

Украина получит 28 французских вертолетов

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Украина получит 28 французских вертолетов
Французские вертолеты Airbus уже привлекают к охране украинской границы. Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужба и Национальная гвардия в этом году получат 28 вертолетов французского производителя Airbus. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Мы продолжаем реализовывать совместный с нашими французскими партнерами проект по единой системе авиационной безопасности и защиты. Сейчас идет подготовка пилотов и техников", — цитирует министра "Укрінформ"

В планах на этот год — развернуть в Нежине в Черниговской области инфраструктуру обслуживания авиационной техники.

"В перспективе эта площадка станет центром технического обслуживания вертолетов для других отраслей украинского народного хозяйства и наших европейских партнеров", — сказал Аваков.

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В прошлом году на баланс Нацполиции передали вертолетную площадку в Каневе. На ее базе создан центр авиационного обеспечения.

В рамках международного договора с Францией продолжается активное сотрудничество и по усилению морской безопасности и охраны границ Украины. Пограничники получат современные катера, а промышленность Украины — технологии по их дальнейшего производства.

"Французские партнеры уже строят два катера для пограничников. Украинские корабли получат опыт кооперации и доступ к современным мировым технологиям производства скоростных судов.

Локализация до 30 процентов производства будет осуществлена на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве", — рассказал Аваков.

В Украине завершается разработка Концепции национальной системы устойчивости, которая предусматривает обеспечение базовых требований НАТО, сказал президент Владимир Зеленский.

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