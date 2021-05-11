ЕС и США - с Украиной, армия - по стандартам НАТО: что сказал Зеленский на форуме безопасности

С госсекретарем США о многом общались, говорит президент Украины. Фото: president.gov.ua

Членство в ЕС и НАТО является стратегическим курсом Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник.

"Стратегическим курсом государства является приобретение полноправного членства в Европейском Союзе. Также должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - цитирует главу государства "Інтерфакс-Україна"

Предполагается достичь в максимально сжатые сроки совместимость Вооруженных Сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны со структурами государств Альянса и получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

В июне Украина увидит мощный сигнал от с стран Альянса.

"Первый официальный визит госсекретаря США был именно в Украине. Я думаю, что это не случайность. Мы о многом говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. Об мощном договоре касательно будущего флота Украины. И также говорили о вероятном будущем двустороннем договоре между Украиной и США", - сказал Зеленский.

Документ будет очень важным для украинской армии и национальной безопасности Украины.

О российском агрессоре

"Касательно отвода, о котором официально говорила Россия: где-то 3,5 тысячи человек военного контингента пошли обратно. Но это только те, кто был на временно оккупированной территории Крыма. Больше отвода большого мы не увидели.

Было увеличено количество военных и техники как на территории временно оккупированного Крыма, так и на территории временно оккупированного Донбасса, так и вдоль наших границ.

Что касается контингента и техники на границах Украины - мы уменьшения то ни фиксируем. Увеличение тоже не фиксируем. Очень медленно они отходят назад. Сейчас есть данные, что был парад на 9 мая на временно оккупированных территориях - там была разная техника, и запрещенная Минскими соглашениями"

"Готовы ли мы, готов мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов, совсем. Если это произойдет, я уверен, мы это уже чувствуем по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатическую работу по поддержке Европы и США независимости страны, я считаю, что Россия не может на это пойти, так как это может быть мировая война"

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О Стратегии национальной безопасности

"Главный приоритет - боеспособные Вооруженные Силы Украины. Подготовленный военный резерв и эффективная территориальная оборона в сочетании с другими органами сектора безопасности и обороны способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и - что сейчас очень актуально - в киберпространстве.

Сейчас завершается разработка Концепции национальной системы устойчивости, которая предусматривает обеспечение базовых требований НАТО".

Открытие университета

"Мы будем открывать новый мощный университет, презентация его практически готова.

Университет, в котором будут именно такие профессии, связанные с кибербезопасностью страны, людей. Кибербезопасность - один из главных факультетов этого университета. Мы будем отбирать лучших детей, давать очень высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, киберцентры, биохимические центры"

6 мая президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.