Украина получила шестого президента: о чем говорил Зеленский во время инаугурации

Автор: president.gov.ua

Сегодня Владимир Зеленский принес присягу на верность народу Украины.

После процедуры выступил с первым выступлением в Верховной Раде. Она продолжалась 18 мин.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными тезисами шестого президента Украины.

Об ответственности каждого украинца:

"Каждый из нас президент... Это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И только что не только я принес присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине. Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Президент навеселе промчался на красный свет", "Президент потихоньку ворует, потому что все так делают". Вы согласны, что это позор? Вот что у меня в виду, когда говорю, что каждый из нас президент. С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям".

О гражданстве украинцам-эмигрантам:

"Нас 65 миллионов... Обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за рубежа не нужно, привезите, пожалуйста, нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности".

О Донбассе:

"Наше первое задание - прекращение огня на Донбассе... Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если надо - я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории - никогда. История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы. Готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога будет возвращение всех украинских пленных".

К правительству:

"Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, что люди это оценят".

О портретах в кабинетах:

"Ко власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Не было моих портретов. Потому что президент - не икона, а не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза".

К Верховной Раде:

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас уволить от должностей председателя СБУ, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины.

И это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала достаточно. У вас на это 2 месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8 созыва"

К народу:

"В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так сердцем. Это была не только моя работа, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали".

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